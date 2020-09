Calciomercato Juventus, addio Romero | Annuncio UFFICIALE

La Juventus, con un comunicato, ha annunciato la cessione di Cristian Romero all’Atalanta in prestito biennale con diritto di riscatto.

La Juventus ha annunciato la cessione di Cristian Romero all’Atalanta. Il difensore centrale ha giocato nell’ultima stagione al Genoa ed è dunque approdato nella squadra bergamasca in prestito biennale con diritto di riscatto. Di seguito, il comunicato della Juve: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Atalanta B.C. S.p.A. per la cessione a titolo temporaneo biennale, fino al 30 giugno 2022, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Cristian Romero per un corrispettivo di € 2 milioni pagabile interamente nel corso di questo esercizio. Il corrispettivo pattuito potrà essere aumentato, nel corso delle due stagioni sportive, per una cifra di € 2 milioni al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. Il contratto prevede, inoltre, la facoltà per l’Atalanta B.C. S.p.A. di esercitare un diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo del medesimo calciatore a fronte di un corrispettivo di 16 milioni, pagabili in tre esercizi“.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, scambio da sogno | Tutti i dettagli

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, assalto Pogba | Il piano e le cifre