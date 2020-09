Calciomercato Inter, svolta Lautaro | Mossa definitiva del Barcellona

Dopo mesi di trattative e discussioni in casa Inter arriva la svolta per quanto riguarda la situazione di Lautaro Martinez. C’è la decisione del Barcellona

È un calciomercato particolare e diverso dal solito, in un solo mese si chiuderanno tutti gli affari e per questo sono giornate intense e ricche di intrecci e trattative. L’Inter lavora per provare a rinforzare la propria rosa e nel frattempo valuta anche delle possibili cessioni da effettuare prima di andare a caccia di rinforzi.

La seconda posizione in classifica in Serie A e la finale di Europa League raggiunta danno fiducia per il futuro ai nerazzurri che non vogliono fermarsi e hanno bisogno di continuare il percorso di crescita intrapreso con Antonio Conte un anno fa.

Calciomercato Inter, Lautaro Martinez verso la permanenza: il Barcellona chiude per Depay

Per fare bene anche in futuro però è inevitabile partire dalla base costruita un anno fa. Per diversi mesi ci sono state discussioni sul futuro di Lautaro Martinez ma le notizie delle ultime ore sembrerebbero blindare l’argentino e tranquillizzare i tifosi.

Il Barcellona, club interessato al ‘Toro’, sta infatti per chiudere la trattativa per portare in Spagna Memphis Depay. Con questo acquisto, dunque, sembrerebbe esserci una chiusura netta e definitiva della telenovela che ha riguardato l’attaccante argentino di proprietà dell’Inter in tutti questi mesi.

Lautaro Martinez e Lukaku hanno formato una grande coppia d’attacco visto che sono due calciatori che si completano a vicenda ed è fondamentale ripartire da loro due per diventare ancor più competitivi.

