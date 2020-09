Calciomercato Inter, marcia indietro a centrocampo | Cambia tutto!

Con le parole di Piero Ausilio, l’Inter sembra essersi tirata indietro dalla corsa al centrocampista: vicino un altro innesto per Conte.

Il calciomercato è fatto di obiettivi da raggiungere, ma anche di compromessi. Non sempre il target principale richiesto dal tecnico è possibile da acquistare, per svariate ragioni, e bisogna pensare a soluzioni alternative. Questo potrebbe accadere all’Inter nelle prossime settimane. Antonio Conte ha chiesto un rinforzo di peso a centrocampo e sembra aver indicato in N’Golo Kanté il suo profilo ideale. Il club nerazzurro, però, deve riuscire a vendere in maniera redditizia prima di dare l’assalto ad un giocatore così oneroso. Per questo motivo, l’Inter potrebbe aver virato per una soluzione low-cost, ma comunque efficace.

Calciomercato Inter, ‘scaricato’ Kanté | Vidal sempre più vicino!

Le dichiarazioni di Piero Ausilio nella giornata di ieri sono state molto eloquenti sul mercato dell’Inter. Il ds nerazzurro ha rivelato come al momento non si possano fare colpi faraonici. Un’ammissione che, secondo quanto riporto da ‘TodoFichajes’, significherebbe anche l’addio del club meneghino alla possibilità di raggiungere N’Golo Kanté. Per il centrocampista francese, infatti, il Chelsea vuole circa 50 milioni di euro. Una cifra astronomica di cui, salvo cessioni illustri, l’Inter non può disporre.

Ci sarebbe anche un ragionamento puramente economico nella stretta che l’Inter sta dando sul fronte Vidal. Il nerazzurri sembrano essere ad un passo dall’intesa col giocatore che, col suo entourage, sta lavorando all’accordo con il Barcellona per la risoluzione del contratto. Il cileno potrebbe tornare agli ordini di Conte a parametro zero, portando qualità ed esperienza al centrocampo meneghino. Sfuma, invece, la possibilità di arrivare a Kanté. Il centrocampista francese, anche per questo motivo, sembra essersi riavvicinato a Lampard: il tecnico dei ‘Blues’, in caso di mancata cessione, non vuole dissipare il talento che ha a disposizione.

