Calciomercato, futuro Cavani | É derby in Serie A: le ultime

La Serie A potrebbe riabbracciare Edinson Cavani nelle prossime settimane: le due italiane tra le favorite per la firma

Uno dei nomi che sta smuovendo le acque del calciomercato estivo è certamente quello di Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano, svincolato dopo l’esperienza al Psg, è pronto a ripartire per un’ultima grande sfida in carriera. A 33 anni, il suo futuro potrebbe essere ancora in Serie A: ecco perchè.

Calciomercato, super colpo Cavani: i club favoriti

Una pista ormai accantonata, naufragata, quella che avrebbe portato il ‘Matador’ a Benfica. Le parole del ds Rui Costa che chiudono al possibile approdo in Portogallo di Cavani, per il quale stando alla lavagna Replatz, in pole position vi è l’Atletico Madrid. La squadra di Simeone è quotata a 2,45 ed è la favorita. In seconda posizione proprio il Benfica, fermo a 3,40.

Più staccate ma con la medesima quota, Lazio e Roma a 7,00. I club capitolini, in particolare quello giallorosso che dovrebbe cedere Dzeko alla Juventus, sono a caccia di un colpo di spessore in attacco. Un derby inatteso quello romano per l’ex Napoli che, in Italia, è stato accostato all’Inter di Conte, quotata attualmente a 10,00 allo stesso modo del Manchester United.

L’ipotesi ritorno in Serie A per l’ex Psg, dunque, è tutt’altro che improbabile: duello Roma-Lazio per Edinson Cavani.

