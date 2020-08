Calciomercato, niente Inter per lui | E’ vicinissimo alla Lazio

Calciomercato, niente Inter per Mohamed Fares: il terzino della Spal si avvicina sempre più alla Lazio, come rivela ‘Sky Sport’

Nonostante l’Inter sia alla ricerca di un esterno mancino a cui affidare la propria corsia, Marotta ed Ausilio continuano a portare avanti il casting per quel ruolo, in vista della prossima stagione. Intanto, uno dei visionati, Mohamed Salim Fares sembra pronto a passare dalla Spal alla Lazio, con i biancocelesti che starebbero lavorando febbrilmente per chiudere in maniera definitiva l’affare, come rivelato dai colleghi di ‘Sky Sport’.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Messi | Koeman pensa allo scambio shock!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, via Brozovic | Dalla Spagna: scambio col Real!

Calciomercato Inter, niente Fares: l’esterno ad un passo dalla Lazio

In dirittura d’arrivo, dunque, l’affare tra Fares e la Lazio: come spiega la redazione di ‘Sky Sport’, i biancocelesti sono in procinto di concretizzare un flirt che andava avanti ormai da mesi, con le parti che si incontreranno nella giornata di domenica per chiudere definitivamente l’affare. Il ragazzo avrebbe già dato la sua piena disponibilità per il passaggio alla Lazio, desideroso com’è di giocarsi il posto da titolare in una squadra che lotta ai vertici del nostro campionato e che l’anno prossimo disputerà la Champions League. Sembra essersi defilata pesantemente l’Inter, quindi, che adesso dovrà passare al vaglio altri profili per la propria fascia sinista.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, addio Suarez | Assalto al bomber della Serie A!

Si prospetta, insomma, un settembre di durissimo lavoro per Marotta ed Ausilio: dopo aver ricucito i rapporti con Antonio Conte, c’è da costruire l’Inter che verrà. Quella vogliosa di tornare alla vittoria.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, regalo per Pirlo | Pronta l’offerta!

Serie A, l’inizio del campionato slitta ancora | La richiesta