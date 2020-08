Il possibile arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina dell’Inter potrebbe scatenare una rivoluzione: si pensa allo scambio per l’ex Juventus

Il futuro di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter si deciderà nei prossimi giorni, con la società già pronta ad affidare l’incarico a Massimiliano Allegri. Qualora dovesse arrivare il tecnico toscano in nerazzurro, un obiettivo di mercato sarebbe un ex Juventus. Idea scambio alla pari.

Calciomercato Inter, obiettivo Emre Can a centrocampo: scambio alla pari con Brozovic

L’Inter sembrerebbe ormai pronta a separarsi da Antonio Conte. Nonostante i buoni risultati raggiunti, la frattura venutasi a formare con la società sembrerebbe ormai insanabile. Così la dirigenza nerazzurra dopo aver trovato la soluzione per l’addio dell’attuale tecnico, sarebbe pronta ad affidare la panchina a Massimiliano Allegri. L’allenatore toscano, pronto a tornare ad allenare dopo un anno di pausa, avrebbe già in mente una rivoluzione, sopratutto a centrocampo. La richiesta di Allegri sarebbe un centrocampista forte fisicamente, qualità che non avrebbe il primo obiettivo della società nerazzurra, Sandro Tonali. Nonostante ciò l’accelerata per il giocatore del Brescia arriverà, ma nel frattempo si lavora per l’arrivo di un altro centrocampista.

Il pupillo che Allegri vorrebbe nella sua nuova Inter sarebbe Emre Can, centrocampista ex Juventus ora al Borussia Dortmund. Per arrivare al giocatore tedesco la società nerazzurra starebbe pensando ad uno scambio alla pari con Marcelo Brozovic, calciatore in uscita e con stessa valutazione intorno ai 45 milioni di euro. Trattativa però non facile, vista la titolarità di Emre Can al Dortmund.

