Con l’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina dell’Inter, si muove il mercato in difesa per i nerazzurri. Subito uno “scontro” con la dirigenza.

In attesa del summit decisivo tra Antonio Conte e Steven Zhang sul futuro dell’allenatore leccese, il nome più caldo per subentrare alla guida dei nerazzurri resta quello di Massimiliano Allegri.

Tra i vari nomi che il tecnico livornese ha in mente per rinforzare l’organico interista, anche un suo “fedelissimo” giocatore. Il nome proposto da Allegri però, troverebbe l’opposizione di alcuni dirigenti nerazzurri, in particolare del direttore dell’area tecnica, Beppe Marotta.

Calciomercato Inter, offerto De Sciglio per la fascia destra. No di Marotta

Uno dei nomi proposti per il mercato dell’Inter è quello di Mattia De Sciglio, attualmente alla Juventus. Il giocatore è un ‘fedelissimo’ di Massimiliano Allegri, che ha allenato il classe ’92 al Milan e alla Juventus.

Mentre il tecnico livornese accoglierebbe volentieri il terzino della nazionale italiana, altrettanto non si può dire per la dirigenza dell’Inter. In particolare, il direttore Giuseppe Marotta non sarebbe convinto da tale operazione, considerando il calciatore nato milanese un profilo non ideale per l’Inter del futuro.

