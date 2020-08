La Juventus è pronta a chiudere il primo colpo di mercato della gestione Pirlo: accelerata importante nella trattativa per il centrocampista

Nuovo ciclo per la Juventus, che dopo l’esonero di Maurizio Sarri affida la propria panchina ad Andrea Pirlo. Il neo allenatore ha subito messo in chiaro i propri obiettivi di mercato e la società sarebbe pronta a mettere a segno il primo colpo. Trattativa avanzata per il centrocampista della Serie A.

Calciomercato Juventus, primo colpo Pirlo: accelerata per Locatelli

Parte una nuova era per la Juventus, con l’inaspettato approdo di Andrea Pirlo in panchina. A Torino si lavora duramente in chiave mercato per trovare gli obietti adatti da perseguire per la prossima stagione, con molti obiettivi sulla lista per rinforzare alcune zone del campo. Una di queste è sicuramente il centrocampo, che nonostante l’arrivo di Arthur dal Barcellona avrebbe bisogno di qualche nuovo innesto. Così, secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, il preferito del neo allenatore per il centrocampo sarebbe Manuel Locatelli.

Per il centrocampista del Sassuolo infatti, Fabio Paratici starebbe cercando di dare un’accelerata all’operazione. Negli scorsi incontri i bianconeri hanno provato a mettere sul piatto Nicolussi Caviglia come pedina di scambio, ma i neroverdi sembrerebbero non gradire la soluzione. Così la formula necessaria a sbloccare la trattativa potrebbe essere il prestito con diritto di riscatto. I prossimi giorni dunque potrebbero essere decisivi per la chiusura del primo colpo di mercato della Juventus targata Andrea Pirlo.

