La Juventus potrebbe inserirsi clamorosamente in una trattativa che sembrava conclusa e mettere a segno un grande colpo a zero: lo vuole Andrea Pirlo.

Il ribaltone sulla panchina della Juventus, e l’interruzione anticipata del progetto targato Maurizio Sarri, ha scombinato i piani per il futuro. Andrea Pirlo, però, si è preso il ruolo con grande sicumera e ha iniziato fin da subito a dettare la linea da seguire. Fra le indicazioni del tecnico bresciano ci potrebbe essere anche un colpo a zero che avrebbe del clamoroso: il giocatore, infatti, avrebbe già un accordo di massima con un altro club di Serie A.

Calciomercato Juventus, colpo di scena | Pirlo si inserisce per David Silva!

Intervenuto ai microfoni di ‘Radio Radio’, l’intermediario di mercato Claudio Anelucci ha rivelato un clamoroso retroscena sulla Juventus. Secondo l’ex agente, infatti, Pirlo avrebbe fatto il nome di David Silva per la propria squadra ed i bianconeri si sarebbero inseriti in maniera prepotente nella trattativa con la Lazio. “Ho avuto questa notizia da alcuni amici e so che Pirlo si è inserito pesantemente su questa trattativa. Queste sono le notizie di corridoio che mi sono giunte”.

I bianconeri potrebbero beffare la Lazio ad un passo dal traguardo perché i biancocelesti non hanno ancora un accordo definitivo con lo spagnolo, come confermato da Anelucci. “C’era un accordo di massima tra le parti, ma non un contratto. Purtroppo fino a quando non c’è la firma del calciatore la fregatura può essere dietro l’angolo”. Il contratto di David Silva con il Manchester City scadrà al termine della stagione, cioè alla fine del cammino europeo del club guidato da Guardiola, e poi sarà libero di accasarsi dove meglio crede. Pirlo sembra essere un grande estimatore del fantasista iberico, il cui cerebro calcistico ben si sposa con l’idea di calcio del nuovo tecnico bianconero.

RM

