Continua a essere in bilico il futuro di Cristiano Ronaldo, che potrebbe salutare la Juventus. Si fa avanti il top club: pronta la prima offerta

È stata una stagione particolare e difficile per la Juventus, che sperava di svoltare in maniera definitiva sia dal punto di vista delle prestazioni che dei risultati in Europa. In questi mesi però sono stati fatti dei passi indietro che hanno portato a troppi passi falsi e soprattutto al ko con il Lione.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘beffa’ Allegri | Panchina a rischio

Per questo la società ha deciso di ribaltare tutto e puntare su una scommessa rischiosa quanto affascinante, ovvero quella di lanciare Andrea Pirlo come allenatore. Ma non basterà un ribaltone in panchina, in quanto ci sono sicuramente delle modifiche da fare anche nella rosa.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, si complica il sogno in attacco | Irrompe il PSG

Calciomercato Juventus, tentativo United per Cristiano Ronaldo: offerto Martial. I bianconeri pensano a Pogba

Uno dei pochi che si è salvato in questi mesi è sicuramente Cristiano Ronaldo, che ha realizzato ben 37 reti in stagione e ha dimostrato di essere ancora all’altezza dei grandi club. Su di lui però potrebbe spuntare l’interesse dal Manchester United che avrebbe già pronta una prima offerta.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Pirlo chiama Lampard | Colpo in attacco

I ‘Red Devils’, infatti, potrebbero mettere Anthony Martial, in quanto è valutato 60 milioni di euro esattamente come Ronaldo. La Juventus però vorrebbe di più sarebbe pronta la controproposta per far inserire Pogba nella trattativa. Il francese attualmente ha un valore che si aggira sugli 80 milioni di euro.

In questo caso i bianconeri perderebbero un fuoriclasse in avanti ma ritroverebbero uno dei centrocampisti più importanti, con un’età più giovane.