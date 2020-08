Era tutto pronto per il ritorno in campo delle due squadre, ma il coronavirus ha fatto slittare ancora una volta la ripresa del calcio per due club brasiliani

Sono passati ormai diversi mesi da quando il calcio è ripartito in quasi tutto il mondo in seguito all’emergenza coronavirus, ma continuano ad esserci casi o problematiche. Dopo i due positivi trovati ieri dall’Atletico Madrid, spuntano anche 10 nuovi infetti nel Goias, club del campionato brasiliano.

Rinviato dunque l’esordio contro il San Paolo, che si sarebbe dovuto giocare ieri sera alle ore 21 ma è saltato a causa dell’esito dei tamponi. A SporTV ha parlato il presidente della commissione medica: “Per non far saltare il match abbiamo atteso il più possibile, ma in seguito alle analisi abbiamo preso la decisione. La salute viene prima di tutto”.

Nel Goias, inoltre, gioca anche il brasiliano naturalizzato italiano Daniel Bessa, che per 12 anni ha vissuto esperienze imporanti tra Serie A e Serie B.