Calciomercato, Dzeko-Juventus | Scambio a sorpresa: cifre e dettagli

Calciomercato Juventus, Paratici al lavoro per un nuovo scambio: il dirigente bianconero a caccia del bomber, operazione a sorpresa con un club amico

Kulusevski e Arthur sono i primi mattoni da cui partirà il nuovo ciclo della Juventus nella prossima stagione, ma i bianconeri non sono certo intenzionati a fermarsi qui. I campioni d’Italia sono consapevoli della necessità di un rinnovamento in diversi elementi per continuare a tenere aperta la striscia vincente in Italia ed essere competitivi in Europa. Al lavoro Fabio Paratici, che vuole procedere a rinforzare tutti i reparti, magari perseguendo la sua logica, comunicata già durante il lockdown, di sfruttare sinergie con altri club per mettere a segno scambi interessanti.

Calciomercato Juventus, all’assalto di Dzeko: proposto scambio alla pari

A proposito di sinergie con altri club, proseguono i contatti con la Roma, con la quale in questo periodo sono stati affrontati già numerosi discorsi. Diversi i talenti giallorossi che potrebbero fare al caso della Juventus, soprattutto Zaniolo per il quale, al momento, sembrano esserci però pochi margini di manovra. Juve che tuttavia non demorde e che continua ad insistere per un altro obiettivo come Dzeko. Serve un sostituto di Higuain, con la trattativa con il Napoli per il Milik che al momento non decolla.

Per il bosniaco, Paratici si starebbe facendo avanti proponendo uno scambio alla pari tra Dzeko e De Sciglio. Proposte valutazioni simili tra i due cartellini, tra i 20 e i 25 milioni di euro, considerando l’età del centravanti. La Roma, tuttavia, ancora una volta non sarebbe entusiasta dell’idea avanzata dai bianconeri, come già avvenuto per altri scambi proposti. I nomi che i campioni d’Italia mettono sul piatto (si era parlato, in altre operazioni, del coinvolgimento dei vari Bernardeschi, Higuain, Romero, Mandragora, e via dicendo) non scaldano la società giallorossa.

