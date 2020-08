Calciomercato Juventus, colpo Jorginho | Messaggio dell’agente

Calciomercato Juventus, l’agente di Jorginho, Joao Santos, fa chiarezza sul futuro del proprio assistito e rivela: “Ha un grande rapporto con Sarri”

Insieme hanno condiviso l’esperienza in azzurro e quella in blues. Adesso, Jorginho e Sarri potrebbero ritrovarsi in bianconero, considerati i continui rumors che vedono il centrocampista del Chelsea come obiettivo di mercato della Juventus. Rumors talmente insistenti, che hanno costretto l’agente del calciatore, Joao Santos, ad uscire allo scoperto e a fare chiarezza sul futuro del proprio assistito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, clamoroso Juventus | L’ex Inter per il post Sarri!

Juventus, l’agente di Jorginho: “Mai avuto contatti, ma ha un grande rapporto con Sarri”

“Jorginho non ha mai ricevuto una chiamata da Sarri – assicura l’agente, Joao Santos, ai microfoni di ‘Kiss Kiss Napoli’ – Della Juventus leggiamo solo dai giornali, non ho mai avuto alcun contatto diretto con il mister o con il direttore Paratici. Se quest’ultimo troverà un accordo, a patto che lo trovino davvero, solo a quel punto avremo contatti con la dirigenza della Juventus per effettuare tutte le valutazioni del caso”. Valutazioni che, ad ogni modo, sarebbe condizionato dall’ottimo rapporto esistente tra Sarri e Jorginho: “Il ragazzo ha un grande rapporto con il mister – ha continuato Joao Santos – Hanno condiviso insieme cinque anni tra Napoli e Londra, sarebbe ipocrita negarlo. Adesso, però, Jorge è un giocatore del Chelsea e ha ancora tre anni di contratto con il club”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, svolta in panchina | Guardiola decisivo!

Non resta dunque che attendere eventuali sviluppi di mercato. Intanto, il futuro di Jorginho sembra chiaro: niente Juventus, ad oggi c’è soltanto il Chelsea.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma, cessione a Friedkin: accordo UFFICIALE

Calciomercato Juventus, obiettivo bomber | Scambio ‘due per uno’