La Juventus potrebbe riportare in Serie A l’ex Roma Smalling. Possibile inserimento di Bonucci nella trattativa con il Manchester United

La Juventus si prepara alla campagna Champions e al decisivo match contro il Lione dopo aver messo in bacheca il nono scudetto consecutivo. I bianconeri non hanno però entusiasmato finora sotto la gestione Sarri, con tanti singoli che hanno disputato una stagione in chiaroscuro. Tra questi c’è anche Leonardo Bonucci, con il rendimento dell’esperto difensore che è calato drasticamente nella seconda parte di campionato dopo un ottimo avvio di stagione.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, proposta shock all’Inter | Bonucci e soldi per Barella

LEGGI ANCHE >>> Inter e Roma, United tremendo | Le ultime su Sanchez e Smalling

Juventus, Paratici pensa a Smalling: Bonucci allo United

Frequenti le distrazioni difensive dell’ex Milan, che nella prossima stagione considerando il rendimento di de Ligt e il rientro di Demiral rischia di perdere il posto da titolare. La dirigenza della Continassa potrebbe perciò pensare ad una cessione del Nazionale azzurro, che va per i 34 anni e ha un ingaggio pesante da quasi 6 milioni all’anno. Il centrale di Viterbo piace in Premier League soprattutto al Manchester City dell’estimatore Guardiola, ma per lui possono aprirsi anche le porte dei rivali cittadini dello United. Paratici ha messo gli occhi su Chris Smalling, tornato nella rosa dei ‘Red Devils’ dopo il mancato accordo con la Roma, con la Juventus che potrebbe provare l’affondo per portarlo a Torino. Bonucci è un profilo che intrigherebbe il Manchester United, con i campioni d’Italia che per il cartellino del classe ’87 chiederebbero Smalling più un assegno cash da 12-15 milioni di euro.

Lo United invece punterebbe ad uno scambio alla pari tra i due difensori, proposta che la Juve rimanderebbe però al mittente considerando la diversa valutazione di Bonucci che il sodalizio bianconero avrebbe fissato a 35 milioni.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Ronaldo ha scelto il nuovo club | Le ultime

G.M.