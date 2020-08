Renan Lodi e la Juventus sarebbero state vicinissime: il retroscena riguardante il laterale brasiliano dell’Atletico Madrid

Messo al sicuro in bacheca il nono scudetto consecutivo, il focus in casa bianconera è rappresentato dalla delicata sfida di Champions contro il Lione. Dal campo al calciomercato, in attesa dei rinforzi per l’anno prossimo, c’è da registrare un clamoroso retroscena a tinte bianconere e che riguarda il terzino dell’Atletico Madrid Renan Lodi.

Calciomercato Juventus, retroscena Renan Lodi: i dettagli

Un affare potenzialmente vicinissimo alla chiusura. Secondo quanto raccolto dalla redazione di ‘Calciomercatoweb.it‘, la Juventus sarebbe stata ad un passo dall’acquisto di Renan Lodi. La dirigenza juventina, in occasione di Juventus-Atletico Madrid il 12 marzo 2019, ebbe un incontro con l’entourage dell’allora laterale dell’Atletico Paranaense.

La società torinese avrebbe potuto prenderlo ma rifiutò il calciatore che, grazie ad un canale preferenziale, è finito l’estate scorsa all’Atletico Madrid. Un’importante occasione persa per la Juventus, adesso insoddisfatta del rendimento di Alex Sandro e alla continua ricerca di un terzino sinistro di spessore.

Retroscena che lascia l’amaro in bocca visto il rendimento del 22enne verdeoro che ha messo a segno 1 rete, con 3 assist vincenti in ben 42 presenze con l’Atletico del ‘Cholo‘ Simeone.

