Il Milan è già al lavoro per crescere nella prossima annata e studia possibili affari in entrata e in uscita. In arrivo una rescissione!

È stata una stagione particolare per il Milan, che ha vissuto momenti di alti e bassi in base ai periodi di questa annata. La partenza è stata al di sotto delle aspettative e sono stati commessi troppi passi falsi che hanno portato in maniera inevitabile all’esonero di Marco Giampaolo per il subentrante Stefano Pioli.

Probabilmente da quel momento è arrivata la svolta per i rossoneri che sono cresciuti a vista d’occhio fino a raggiungere il miglior rendimento in Serie A nell’era post-lockdown, anche grazie al grande supporto di Zlatan Ibrahimovic arrivato nel mercato invernale che ha consentito al club di raggiungere un posto in zona Europa League.

Calciomercato Milan, addio Reina: può rescindere per trasferirsi al Valencia

La società rossonera è sicuramente soddisfatta degli ultimi mesi ma vuole di più in futuro per quanto riguarda il piazzamento in classifica. Il Milan è già al lavoro sul calciomercato per cercare nuovi acquisti e allo stesso momento liberarsi dei calciatori poco utili alla causa.

Tra questi ci sarebbe anche Pepe Reina, che sarebbe già alla ricerca di una nuova squadra. Secondo il giornalista Hector Gomez il suo futuro potrebbe essere al Valencia, ma per concretizzare il trasferimento dovrebbe arrivare prima la rescissione del contratto che lo lega al Milan fino al 2021.

Il portiere spagnolo ha vissuto gli ultimi mesi di questa annata in forza all’Aston Villa, in Premier League, e ha raggiunto la salvezza.

