Ramsey ha deluso alla prima stagione alla Juventus. Il gallese potrebbe ritornare in Premier in uno scambio per Smalling con il Manchester United

C’è una nota stonata nella Juventus campione d’Italia per la nona volta consecutiva. L’apporto di Aaron Ramsey non è stato quello sperato dalla dirigenza e dai tifosi, con il gallese che ha deluso alla prima stagione in bianconero. A parte lo squillo contro l’Inter nel Derby d’Italia prima del lungo stop per l’emergenza sanitaria, l’ex Arsenal ha vissuto un campionato da comprimario alla corte di Maurizio Sarri. Al ritorno in campo dopo il lockdown non ha brillato, sprecando diverse occasioni concessegli dal tecnico come ad esempio contro la Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, jolly Ramsey per il post Higuain | I dettagli

LEGGI ANCHE >>> Inter e Roma, United tremendo | Le ultime su Sanchez e Smalling

Juventus, idea Paratici: Ramsey per il colpo Smalling

Arrivato a parametro zero la scorsa estate a Torino, Ramsey potrebbe essere inserito nella lista dei partenti e lasciare la Juve dopo una sola stagione. Paratici e Nedved stanno riflettendo sul futuro del classe ’90 e se dovesse arrivare un’offerta soddisfacente potrebbe dare subito l’addio alla ‘Vecchia Signora’. Offerta che può trasformarsi in un’occasione di mercato, con il centrocampista gallese che potrebbe essere inserito in altre operazioni per arrivare a determinati obiettivi in entrata. Tra questi ci sarebbe anche Chris Smalling, attualmente in prestito alla Roma ma di proprietà del Manchester United. Gli inglesi chiedono 20 milioni di euro per il riscatto del difensore, cifra ritenuta però eccessiva dalla Roma. A scrutare con attenzione gli scenari ci sarebbe anche l’Inter, con la Juventus che per anticipare le rivali potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Ramsey per uno scambio alla pari con i ‘Red Devils’. A Solskjaer piace da diverso tempo il gallese, che tornerebbe così in Premier League dopo la lunga esperienza all’Arsenal.

La cessione del giocatore assicurerebbe una corposa plusvalenza alla Juve, che allo stesso tempo metterebbe a disposizione di Sarri un centrale dal sicuro rendimento come Smalling.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, cifra shock per il colpo Kroos | La risposta del Real

G.M.