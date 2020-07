Juventus, stoccata ad Arthur: “Egoista e poco professionale”

Il futuro centrocampista della Juventus, Arthur Melo, è stato giudicato negativamente dopo la sua decisione: ecco tutti i dettagli

Arthur Melo sarà il nuovo giocatore della Juventus dopo lo scambio ufficiale con Miralem Pjanic, formalizzato nelle scorse settimane. Ma in casa Barcellona è arrivata una brutta notizia per Quique Setien per quanto riguarda la Champions League, in programma ad agosto. Il centrocampista brasiliano, in vacanza in patria per qualche giorno, avrebbe comunicato al club blaugrana di non tornare in Spagna per disputare le sfide in campo europeo, a partire dagli ottavi di finale di ritorno contro il Napoli.

Juventus, Arthur resterà ancora in Brasile

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” la scelta è stata giudicata così egoista e poco corretta: il centrocampista brasiliano ha un contratto fino al 30 agosto con il Barcellona. Una decisione poco professionale per il futuro giocatore bianconero, pronto a sbarcare in Serie A a partire dal prossimo settembre.

Così lo stesso Arthur resterà in Brasile per le vacanze senza fare ritorno per sottoporsi ai temponi in vista dei nuovi allenamenti. Ora il Barcellona potrebbe anche pensare di passare alle vie legali dopo la scelta del brasiliano.

L’allenatore della compagine blaugrana, Quique Setien, dovrà risolvere in tempi brevi i nuovi problemi di formazione in vista della sfida contro il Napoli.

