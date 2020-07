Calciomercato Juventus, Ronaldo chiede uno sforzo | Colpo da 100 milioni

Dalla Spagna rivelano come Cristiano Ronaldo abbia chiesto alla Juventus di fare uno sforzo sul mercato: vuole un rinforzo da 100 milioni.

In due anni di Juventus, Cristiano Ronaldo ha vinto due campionati: gli stessi vinti nella sua lunga esperienza con il Real Madrid. Il portoghese, però, non si accontenta mai e vorrebbe riuscire a vincere la Champions League anche con i bianconeri. Con le ‘Merengues’, infatti, è riuscito a vincere la coppa dei campioni per ben quattro volte. Ad agosto, in questo singolare formato della competizione europea, proverà a vincerla a Lisbona, nella sua terra. Per la prossima stagione, invece, CR7 avrebbe indicato l’uomo giusto per fare il salto di qualità: a Paratici servono 100 milioni.

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole Koulibaly | Richiesta da 100 milioni

L’ossessione di Cristiano Ronaldo per la vittoria è totalizzante e, in questo caso, comprende anche il mercato della Juventus. Secondo ‘Don Balon’, il portoghese avrebbe indicato alla società il rinforzo ideale per vincere tutto: Kalidou Koulibaly. Affiancare il centrale senegalese a de Ligt, cresciuto esponenzialmente nel corso della stagione, renderebbe la difesa bianconera impenetrabile. Una condizione che permetterebbe a ‘Madama’ di raccogliere al meglio quanto seminato dai propri attaccanti.

Anche in questa stagione, infatti, i numeri di Cristiano Ronaldo sono impressionanti: in Serie A sono addirittura 31 le reti siglate dal numero ‘7’. Il problema maggiore per arrivare a Koulibaly è la valutazione monstre fatta dal Napoli: per il difensore africano De Laurentiis vuole 100 milioni. L’obiettivo di Paratici, quindi, sarebbe quello di cedere un po’ di esuberi per raggranellare un tesoretto importante da investire sul grande colpo difensivo. Se i bianconeri decidessero di ascoltare Ronaldo, l’asse Napoli-Torino potrebbe essere percorso da un altro giocatore, in attesa anche di Milik.

