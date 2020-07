Il 2020/21 per il calcio inglese avrà inizio il prossimo settembre: è arrivato l’annuncio ufficiale della Premier League

Manca una sola giornata all’attuale campionato che ha visto il dominio del Liverpool di Jurgen Klopp. Il calcio inglese è pronto a ripartire, con l’annuncio delle date della prossima Premier annunciate poco fa. Ecco tutti i dettagli della stagione 2020/21.

Con un breve post su Twitter, l’account ufficiale della Premier ha annunciato quelle che saranno le date dell’inizio della stagione 2020/21. Il campionato inglese ripartirà dunque il 12 settembre 2020 mentre l’ultima giornata che potrebbe decidere le sorti della classifica il 23 maggio 2021.

Nelle prossime ore potrebbero arrivare inoltre i calendari di FA Cup e Coppa di Lega, visto che è stato già specificato nella nota diffusa poco fa che continua la preparazione di queste competizioni.

Premier League Shareholders today agreed to start the 2020/21 #PL season on 12 September

The final match round of the campaign will take place on 23 May

The Premier League will continue to consult with @FA and @EFL regarding the scheduling of all domestic competitions pic.twitter.com/AE21rTqiwK

— Premier League (@premierleague) July 24, 2020