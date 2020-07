Calciomercato Inter, sogno Messi | Nuovi dettagli sull’operazione

Il padre di Messi ha acquistato una casa a Milano. Emergono nuovi dettagli riguardo una possibile trattativa che lo porterebbe all’Inter

Nell’ultimo anno tra Messi e il Barcellona ci sono stati dei contrasti. L’asso argentino ha dedicato la sua vita calcistica al Barça e le ultime stagioni della sua carriera potrebbe anche pensare di passarle altrove. Indubbiamente la notizia dell’acquisto di una casa a Milano da parte del padre, ha scatenato i sogni dei tifosi interisti.

Messi all’Inter, ecco tutta la verità

Il collega Franco Vanni di ‘Repubblica’, ai microfoni di ‘Radio Sportiva’, ha chiarito il motivo per cui il padre di Messi ha acquistato una casa a Milano: “Non sempre ha gestito le finanze del figlio in modo avveduto e adesso per pagare meno tasse ha pensato di comprare casa a Milano. Si tratta di un grande appartamento di fianco alla sede dell’Inter e questa coincidenza ha scatenato le fantasie dei tifosi nerazzurri“. Di certo, Messi per l’Inter è sempre stato un sogno di mercato.

Quest’anno al Barcellona non è stato molto soddisfacente: “Messi ha fatto 19 meravigliosi anni a Barcellona e un ultimo anno molto brutto, fatto di forti contrasti con il club“. Contrasti con il club che potrebbero significare un addio, e infatti Vanni continua: “Adesso chi segue il Barcellona sostiene che Messi è completamente in controllo ma non è impossibile che possa giocare gli ultimi anni altrove“. A Barcellona restano comunque ottimisti: “Da Barcellona si aspettano che termini lì la carriera e a Milano verrà solo a trovare il papà“.

