Calciomercato Inter, ipotesi shock che arriva dalla Premier League: Conte sarebbe pronto a sacrificare un big per arrivare a Wijnaldum

Attenzione a quelli che potrebbero essere degli sviluppi clamorosi all’interno del calciomercato nerazzurro. In quella che si preannuncia essere una sessione di trasferimenti al di fuori delle solite logiche, l’Inter sarebbe pronta ad uno scambio di alto lignaggio con una nobile del calcio inglese. Rumors da oltremanica racconterebbero di un possibile affare con il Liverpool, dove sul piatto finirebbero due big delle rispettive squadre: Marcelo Brozovic e Georgino Wijnaldum.

Inter, Brozovic per Wijnaldum: la clamorosa ipotesi di scambio con il Liverpool

Ecco, dunque, la clamorosa ipotesi di mercato: l’Inter sarebbe consapevole della stima che Klopp nutre verso Brozovic e del freddo che ormai sembra essersi creato tra il suo entourage e la dirigenza nerazzurra. Ragion per cui, nella possibile trattativa con il Liverpool, i nerazzurri potrebbero far leva su questi fattori per arrivare a Wijnaldum. Il centrocampista olandese è in scadenza nel 2021 e Marotta potrebbe giocare sulle difficoltà che i Reds starebbero avendo nel rinnovare il suo contratto. Conte, d’altronde, avrebbe dato già il suo via libera, alla ricerca com’è di un profilo con le caratteristiche dell’oranje. A margine del maxi-scambio, però, i nerazzurri chiederebbero un conguaglio economico abbastanza sostanzioso, visto non solo il contratto del croato (che scade nel 2022), ma anche la differente classe di età tra i due (Brozovic è un’92, mentre Wijnaldum un ’90).