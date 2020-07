Juventus, UFFICIALE: nuova tegola in attacco | Champions a rischio!

Maurizio Sarri perde Douglas Costa per infortunio: campionato finito e Champions League a rischio. Il comunicato ufficiale della Juventus

Pessime notizie per la Juventus di Maurizio Sarri in vista del finale di stagione e del ritorno degli ottavi di Champions League. Come comunicato dal club bianconero attraverso una nota ufficiale, “Douglas Costa è stato sottoposto questa mattina, presso il J|Medical, a risonanza magnetica che ha evidenziato una lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra. Tra 15 giorni verrà nuovamente rivalutato”. Già alle prese anche con i problemi fisici di Higuain, Sarri rischia dunque di dover fare a meno anche dell’esterno brasiliano per la decisiva sfida contro il Lione, in programma il prossimo 7 agosto. Si attendono ora ulteriori aggiornamenti.

Douglas Costa, quarto infortunio stagionale

Per l’esterno offensivo ex Bayern Monaco ancora una volta un infortunio. Il campionato, per la cui conclusione mancano soltanto tre giornate da disputare, può dirsi concluso. Le speranze di mister Maurizio Sarri e dei tifosi bianconeri risiedono in un eventuale ritorno proprio in Champions League, ma ulteriori informazioni in merito potranno arrivare soltanto dopo nuovi esami. Si tratta del quarto infortunio di questa stagione per Douglas Costa, che ha saltato ben 17 match finora.

La sua imprevedibilità e le sue abilità con la palla al piede potrebbero però essere un’arma da sfruttare in Champions. Ai tifosi bianconeri e Sarri non resta che incrociare le dita e sperare in una presta guarigione del brasiliano.

