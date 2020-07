Calciomercato Juventus, futuro Douglas Costa | Le parole di Paratici

Prima del fischio d’inizio del match fra Udinese e Juventus, Paratici ha parlato della prossima stagione: rivelazione su Douglas Costa.

La Juventus può raggiungere lo ‘Scudetto’ in caso di vittoria contro l’Udinese. Un successo storico che significherebbe nove campionati italiani vinti consecutivamente, un unicum a livello nazionale. Alla base dei trionfi sul campo dei bianconeri c’è una programmazione metodica e meticolosa a livello societario. Prima del match contro i friulani, ha parlato Fabio Paratici: uno dei temi più caldi è stato quello relativo a Douglas Costa.

Calciomercato Juventus, Paratici rivela | “Douglas Costa è straordinario”

Prima del fischio d’inizio fra Udinese e Juventus, si è fermato a parlare di futuro Fabio Paratici. Il CFO bianconero, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato del possibile scudetto: “Stiamo raggiungendo dei risultati eccezionali. La gente sa quanto è faticoso vincere e ri-vincere anno dopo anno. Ci renderemo conto di quello che stiamo facendo solamente fra qualche anno”. Nonostante le critiche subite dalla società e da Sarri in stagione, il successo è ad un passo. “Siamo abituati alle critiche, siamo la Juventus. Nessuno che puntava a vincere lo scudetto, quindi se nessuno ci punta noi non ci offendiamo e ce lo andiamo a prendere”.

Oltre al campionato, Paratici non ha perso l’occasione per coccolare Douglas Costa: “È un giocatore straordinario. Credo che anche a livello internazionale sia uno dei calciatori più forti e decisivi che ci siano. Va a sprazzi, ma dopo il lockdown è stato gestito bene e non ha avuto problemi fisici. Quando è in ottime condizioni ci garantisce l’opportunità di averlo sempre in maniera decisiva”. Dalle parole al miele del dirigente, è difficile immaginare un futuro lontano da Torino per Douglas Costa.

