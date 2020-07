Calciomercato Juventus, caso Zaniolo | L’agente arriva a Roma!

La situazione di Zaniolo a Roma sembra essere sempre più spinosa, l’agente del centrocampista sta arrivando nella Capitale: Juventus alla finestra.

Sono giornate concitate per il futuro di Nicolò Zaniolo: dopo il rientro dall’infortunio, sono arrivate delle frizioni con i compagni di squadra. Il classe ’99, poi, avrebbe avuto uno screzio anche con Fonseca ed il rapporto con il tecnico lusitano si sarebbe incrinato. Zaniolo sarebbe preoccupato riguardo al suo futuro e, come rivelato da Angelo Mangiante di ‘Sky Sport’, l’agente del centrocampista sarebbe atteso a Roma nella giornata di oggi. Il procuratore vorrebbe chiarire la situazione con Fonseca e chiedere maggiori rassicurazioni per il futuro: la Juventus è pronta ad avanzare.

Calciomercato Juventus, Zaniolo preoccupato | Agente a Roma!

Le recenti frizioni fra Zaniolo e la Roma non sarebbero passate inosservate a Fabio Paratici, il cui desiderio è quello di portare il centrocampista alla Juventus. Il CFO bianconero non ha mai nascosto il proprio interesse per il classe ’99 e, nel corso della stagione, è stato più volte all’Olimpico a visionarlo. Il rapporto fra Zaniolo e Fonseca sembra essere compromesso ed i bianconeri potrebbero sfruttare la situazione per dare l’assalto ai gioiellino.

L’arrivo dell’agente del centrocampista a Roma è sintomatico di una situazione di disagio. Il procuratore ha richiesto un confronto con la dirigenza giallorossa: sul tavolo ci saranno le recenti litigate con Fonseca ed il futuro del giocatore. Dall’entourage di Zaniolo, infatti, filtra un’apertura ad un suo eventuale addio al club capitolino. In cima alla lista delle pretendenti rimane la Juventus.

