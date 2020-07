Calciomercato Juventus, Zaniolo-Roma: ‘problema’ Fonseca | C’è il prezzo

Una stagione vissuta tra alti e bassi per Nicolò Zaniolo, ai box per diversi mesi a causa dell’infortunio al ginocchio: ora tiene banco il suo futuro!

Un punto di riferimento per il futuro. Nicolò Zaniolo non vede l’ora di ripartire più forte di prima dopo il grave infortunio al ginocchio, che l’ha costretto a stare fuori per tanti mesi. Il futuro del talentuoso giocatore della Roma resta sempre così in bilico con tanti club d’Europa, pronti a fare follie per il giallorosso.

Calciomercato Juventus, Zaniolo può restare!

Prima il gol contro il Brescia, poi l’accusa di Fonseca per il poco impegno negli ultimi minuti finali: lo stesso Zaniolo ha dovuto saltare la sfida con l’Inter per un problema al polpaccio. Come svelato dall’edizione de “Il Corriere della Sera” il rapporto del classe 1999 con l’allenatore portoghese non è più idilliaco, ma lui potrebbe restare ancora in maglia giallorossa. Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il patron della società capitolina Pallotta lo venderebbe soltanto in caso di offerta folle intorno ai 60 milioni di euro, che al momento non è arrivata ufficialmente in casa Roma. Sulle sue tracce ci sarebbero Inter, Juventus e Tottenham con il manager portoghese José Mourinho che lo vedrebbe proprio bene in Premier League.

Se non si dovesse sbloccare la trattativa, Zaniolo potrebbe così decidere anche di restare: il problema al momento, però, si chiama Fonseca.

