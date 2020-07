Stagione finita per Matias Vecino: il centrocampista dell’Inter dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico al ginocchio. Il comunicato ufficiale

Brutta tegola per l’Inter di Antonio Conte in vista del finale di stagione. Come comunicato dal club nerazzurro, “nella giornata di domani Matias Vecino si sottoporrà, a Barcellona presso la clinica del Professor Ramon Cugat, ad intervento chirurgico artroscopico al ginocchio destro per sofferenza meniscale”.

Inter, stagione finita per Vecino | Si deve operare!

L’avventura di Vecino con la maglia dell’Inter sembra essere giunta al capolinea e pure nel peggiore dei modi. Il centrocampista uruguaiano dovrà sottoporsi ad un intervento in artroscopia e non sarà a disposizione di Antonio Conte fino al termine della stagione. Il problema al ginocchio l’ex Fiorentina se lo trascinava da diverso tempo, ma nelle ultime settimane il dolore era diventato insopportabile. Considerando lo status di cedibile e le diverse pretendenti al seguito, l’avventura di Vecino in nerazzurro rischia di essere già terminata. L’uruguaiano non rientra nei piani del tecnico salentino e, con ogni probabilità, verrà ceduto. Nel suo trascorso milanese rimarranno indelebili i due goal di testa con cui, prima, ha qualificato l’Inter alla Champions League e, poi, ha sancito la rimonta col Tottenham.

