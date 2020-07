Il futuro di Gonzalo Higuain sembrerebbe essere ormai lontano dalla Juventus, così per il futuro dell’attaccante argentino si pensa al clamoroso ritorno

La Juventus continua a faticare a trovare la vittoria in queste ultime giornate, dove infatti sono arrivati due punti in tre partite. A ritrovare il gol però è Gonzalo Higuain, il cui futuro in bianconero sembrerebbe sempre più difficile. Nel suo futuro potrebbe esserci il ritorno ad una vecchia conoscenza.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna: possibile ritorno al Real Madrid per Higuain

La Juventus continua a lavorare ininterrottamente sul mercato sia per trovare nuovi innesti che per piazzare i calciatori in uscita. Uno di quelli finiti nella lista delle possibili cessioni sembrerebbe essere Gonzalo Higuain. L’attaccante argentino dopo quattro anni in bianconero, tra prestiti e conferme, sembrerebbe ormai vicino al termine della sua esperienza juventina. Dalla Spagna arriva così la nuova possibile destinazione per il ‘pipita’, che tanto nuova poi non sarebbe.

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’ infatti, sulle tracce di Higuain sarebbe tornato il Real Madrid, club in cui militò dal 2007 al 2013, segnando 107 reti in 190 partite, prima di passare al Napoli. Secondo il sito spagnolo i ‘blancos’ starebbero puntando ad assicurarsi anche un altro argentino, Sergio Aguero, in uscita dal Manchester City. Visto che entrambi gli attaccanti hanno i propri contratti in scadenza nel 2021, la società spagnola vorrebbe effettuare un doppio colpo low cost, visto che nonostante il loro blasone, il prezzo dei due è naturalmente sceso negli anni. Vedremo se ci sarà una sorta di ‘ritorno al futuro’ per Gonzalo Higuain nella prossima stagione.

