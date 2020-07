Calciomercato Juventus e Inter, futuro Zaniolo | La Roma ha deciso!

Uno dei giocatori più ambiti da Juventus ed Inter è Nicolò Zaniolo: la Roma sembra aver deciso quale sarà il futuro del centrocampista della Nazionale.

Il ritorno in campo di Nicolò Zaniolo è stata una delle note più liete di questo finale di Serie A. Il centrocampista della Roma è tornato a disposizione di Fonseca in tempi record, dopo il brutto infortunio occorso contro la Juventus nel girone di andata. Con la situazione economica negativa dei giallorossi e l’interesse di grandi club, il futuro di Zaniolo rimane incerto. La Roma, però, avrebbe preso una decisione importante riguardo al classe ’99.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, futuro Higuain | Si pensa al clamoroso ritorno

Calciomercato Juventus ed Inter, niente Zaniolo | La Roma lo trattiene!

Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it‘, la Roma avrebbe comunicato a Nicolò Zaniolo la volontà di trattenerlo ancora nella Capitale. Una pessima notizia per Juventus ed Inter, che non potranno dare l’assalto al centrocampista azzurro nel prossimo mercato. Con la situazione economica attuale i giallorossi non avrebbero le capacità per trattenere Zaniolo, ma Pallotta avrebbe un piano. L’idea del presidente della Roma è quello di fare cassa vendendo tanti giocatori, ma non i propri gioielli più preziosi: l’ex Inter è fra questi.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter e Juventus, prende quota Pochettino | I dettagli

Sono diversi, infatti, i giocatori della Roma ad avere parecchio mercato. Innanzitutto il tris di esterni d’attacco composto da Under, Kluivert e Patrick Schick: sono molte le squadre ad essere ingolosite dai tre giallorossi. Al termine della stagione, poi, potrebbe essere ceduti anche Pau Lopez e Veretout. Infine, pur di trattenere Zaniolo, il club capitolino sarebbe disposto a sacrificare sul mercato Edin Dzeko. Il centrocampista classe ’99, quindi, è considerato incedibile dalla Roma.

Niente Zaniolo per Juventus ed Inter: Pallotta avrebbe comunicato al centrocampista che la volontà della società è quella di trattenerlo a Roma a tutti i costi.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, c’è già il sostituto | Cessione inevitabile

Serie A, tifosi negli stadi | Spadafora annuncia la data!

Calciomercato Inter, che retroscena: “Rifiutati 33 milioni per lui”