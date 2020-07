Calciomercato Juventus, rinforzo in difesa | Idea dalla Premier

La Juventus prosegue la caccia ad un rinforzo di spessore per la difesa: il terzino può arrivare, nel calciomercato estivo, dalla Premier League

In casa Juventus tiene banco la sessione estiva di calciomercato, con diversi nomi sul taccuino del CFO bianconero Fabio Paratici. Se la corsa scudetto vede ‘La Vecchia Signora‘ in vantaggio su tutte, in ottica mercato la situazione potrebbe regalare una sorpresa dalla Premier League: ecco di chi si tratta.

Calciomercato Juventus, Danilo delude: terzino dall’Inghilterra

Una stagione tutt’altro che esaltante, la prima di Danilo con la casacca bianconera. Ecco perchè in casa Juventus si guarda ad un possibile rinforzo di spessore in vista del prossimo anno. L’occasione giusta potrebbe presentarsi in Premier League, tra le file dell’Arsenal. Secondo quanto riportato in esclusiva da ‘Theathletic.com‘, i ‘Gunners’ potrebbero perdere Ainsley Maitland-Niles durante le prossime settimane. Il laterale 22enne, cresciuto nelle giovanili dell’Arsenal, avrebbe in mente di cambiare squadra.

Le poche presenze e le diverse posizioni in campo sin dall’arrivo di Arteta, porterebbero l’inglese classe 1997 lontano da Londra. Occasione importante per la Juventus di Sarri che proprio in quella posizione è a caccia di un rinforzo di peso. Nonostante la scadenza contrattuale fissata al 30 giugno 2023, Maitland-Niles saluterà con ogni probabilità il top club inglese.

Per il giocatore solo 1278′ in campo in Premier League, con 18 apparizioni e 2 assist vincenti. Juventus dunque che rimane alla finestra in attesa di ulteriori novità: Maitland-Niles è il nuovo nome sul taccuino di Paratici.

