Calciomercato Juventus, affare con lo United | Sfida a Conte

La Juventus continua a cercare possibili scambi sul mercato: Fabio Paratici potrebbe aver individuato un’opportunità a Manchester.

La strategia di mercato della Juventus è stata ben chiara fin da subito, dai primi momenti in cui il calcio è impattato con il ‘Coronavirus’. Fabio Paratici ha individuato nello scambio uno strumento ideale per evitare la svalutazione dei propri giocatori e, allo stesso tempo, per rinforzare la squadra. Dopo aver concluso l’operazione Arthur-Pjanic con il Barcellona, il CFO bianconero starebbe pensando di ripetersi con il Manchester United. Anche il club inglese ha bisogno di diversi innesti, per rivoluzionare la rosa, ma soffre della crisi economica post ‘Covid-19’.

Calciomercato Juventus, affare con lo United | Scambio Rugani-Phil Jones!

La ricerca di opportunità sul mercato della Juventus potrebbe aver trovato terreno fertile in Premier League. Secondo quanto rivelato dal ‘Express’, ci sarebbe un club italiano su Phil Jones. I bianconeri potrebbero proporre al Manchester United uno scambio fra due esuberi in difesa, offrendo il cartellino di Daniele Rugani. Il centrale italiano ha trovato poco spazio anche con Maurizio Sarri ed ha deluso in quelle poche circostanze in cui è stato utilizzato. Paratici potrebbe riuscire ad inserirlo in un’operazione con i ‘Red Devils’, che permetterebbe ai bianconeri di aggiungere Phil Jones nella propria compagine. L’anno prossimo, infatti, la Juventus vorrebbe riuscire a mantenere la stessa profondità di rosa in difesa pur cedendo Rugani. Sul centrale inglese, però, potrebbe esserci la concorrenza dell’Inter. Antonio Conte vorrebbe dei giocatori di esperienza per la propria retroguardia e Phil Jones sarebbe un profilo ideale in questo senso. La sfida fra Juventus ed Inter si riversa anche sul mercato.

