Il Manchester City di Guardiola guarda alla Serie A sul mercato dopo l’annullamento della squalifica per le coppe europee. Salah e Zaniolo sulla lista di Paratici

La decisione del TAS che ha ribaltato la sentenza della UEFA avrà forti ripercussioni sul Manchester City anche in chiave mercato. Annullata la squalifica per le competizioni internazionali per i ‘Citinzes’, che potranno quindi disputare la prossima Champions League. Cambia tutto in uscita e in entrata per la formazione allenata da Pep Guardiola, che oltre a conservare i suoi big potrà dare l’assalto a nuovi campioni questa estate. Scontata sembra a questo punto la conferma, almeno fino al 2021, del tecnico spagnolo, che potrebbe guardare in Italia per rinforzare ulteriormente il suo City.

Calciomercato Juventus, Salah e Zaniolo per rivoluzionare l’attacco

Non è un mistero l’interesse di Guardiola per tanti pezzi pregiati della Serie A. Tra tutti spicca ovviamente Paulo Dybala, tornato a fare la differenza quest’anno alla Juventus sotto la guida Sarri. La ‘Vecchia Signora’ lavora per blindare il numero dieci fino al 2025, con Paratici ottimista sul rinnovo. Un’offerta da capogiro e superiore ai 100 milioni di euro potrebbe però cambiare le carte in tavola e far riflettere la dirigenza della Continassa sull’eventuale cessione della ‘Joya’. Un altro gioiello di Sarri che piace a Guardiola è Douglas Costa, titolarissimo ai tempi del Bayern Monaco sotto la guida del mister catalano. Il nazionale verdeoro, di fronte ad un assegno da 40-45 milioni, potrebbe lasciare Torino e sbarcare in Premier League. Un tesoretto da oltre 150 milioni di euro, che la Juve andrebbe a reinvestire per portare in bianconero altri due profili di lusso. Salah non è più incedibile per il Liverpool e nelle strategie di Paratici sarebbe il sostituto ideale di Dybala.

Zaniolo è invece da tempo nella lista degli acquisti, con il CFO della Juventus in agguato se la Roma dovesse sacrificare il suo gioiello. Il City e Guardiola possono rivoluzionare l’attacco dei campioni d’Italia sul mercato.

