Calciomercato Milan, obiettivo più lontano | Si inserisce il Real Madrid

Il Milan lavora in anticipo per studiare i colpi della prossima annata ma si allontana un obiettivo: c’è l’assalto del Real Madrid!

È una stagione particolare per il Milan condita da troppi alti e bassi. La compagine rossonera è partita nel peggiore dei modi e ha da subito perso di vista l’obiettivo Champions League a causa delle troppe sconfitte, ma con l’addio di mister Giampaolo e l’arrivo di Stefano Pioli qualcosa è cambiato in meglio.

Nel 2020 il Milan è cresciuto notevolmente e ha cercato di risalire in classifica, ma ormai il cammino per i primi quattro posti era compromesso e ora, nonostante il buon rendimento delle ultime gare, resta da raggiungere solo un posto in Europa League.

Calciomercato Milan, Roca si allontana: assalto del Real Madrid

Nel frattempo la società pensa alla nuova stagione e valuta dei possibili obiettivi, ma un nome inserito nel taccuino dei rossoneri e anche del Napoli potrebbe presto sfumare. Parliamo del calciatore dell’Espanyol Marc Roca, che ha vissuto una buona annata personale condita da ottime prestazioni nonostante la retrocessione della sua squadra.

Il centrocampista classe 1996, però, potrebbe non approdare in Serie A. Secondo quanto riportato da Don Balon, infatti, su di lui ci sarebbe il Real Madrid che vorrebbe acquistarlo come vice Casemiro. Non ci sarà bisogno di pagare la clausola da 40 milioni di euro, ma i Blancos potrebbero sfruttare il momento per acquistarlo a prezzo quasi dimezzato a 22 milioni.

Marc Roca in questa stagione ha collezionato 32 presenze ed è andato anche in gol in due occasioni.

