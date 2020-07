Calciomercato Juventus, scambio in Serie A | Ecco l’esterno!

La Juventus starebbe pensando ad uno scambio sulle fasce con una squadra di Serie A: vecchia conoscenza per Sarri

Uno dei maggiori problemi della Juventus in questa stagione sono sicuramente le fasce difensive. I terzini bianconeri infatti hanno deluso le attese in questa stagione portando la società a tornare sul mercato per la prossima stagione. Si pensa ad uno scambio con il Napoli. Sarri e Gattuso pronti a riaccogliere le sue vecchie conoscenze.

Calciomercato Juventus, scambio con il Napoli: De Sciglio e Ghoulam sul piatto

Juventus e Napoli sono pronti a dare vita ad un possibile scambio per la prossima stagione. Sia i bianconeri che i partenopei hanno avuto vari problemi sulle fasce difensiva in stagione, sopratutto la squadra di Sarri, costretta a volte a giocare con Matuidi arretrato. Così le due società starebbero riflettendo su un possibile scambio tra giocatori ai margini della rosa. La Juventus così metterebbe sul piatto Mattia De Sciglio, ex compagno di Gattuso che con Sarri non ha mai convinto a pieno.

Gli azzurri invece inserirebbero nell’affare Ghoulam, terzino che con Sarri è esploso, giocando le sue migliori stagioni. A favorire la trattativa ci sarebbe anche Jorge Mendes, agente del terzino algerino che con la società juventina ha ottimi rapporti, sopratutto dopo l’arrivo di Cristiano Ronaldo.

