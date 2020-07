L’asse Torino-Barcellona non si è ancora raffreddato dopo lo scambio Arthur-Pjanic: la Juventus si sta accordando con i catalani.

Da quando il meteorite ‘Covid-19’ ha impattato sul mondo del calcio, Juventus e Barcellona hanno iniziato lunghi e proficui dialoghi. La collaborazione fra i due club ha portato già i suoi frutti con lo scambio fra Arthur e Pjanic. Il centrocampista brasiliano arriverà a Torino al termine della stagione, mentre il numero ‘5’ bianconero raggiungerà Messi nella capitale catalana. Arthur potrebbe non essere l’unico giocatore in arrivo da Barcellona: Paratici sta lavorando ad un nuovo affare.

Calciomercato Juventus, in attacco c’è Griezmann | Trattativa col Barcellona!

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, la Juventus ed il Barcellona avrebbero iniziato una trattativa per portare Antoine Griezmann a Torino. I blaugrana hanno bisogno di crearsi un tesoretto sul mercato per dare l’assalto a Neymar, il cui ritorno è il grande obiettivo dei catalani. I bianconeri, invece, starebbero cercando top player sul mercato per alzare ancora l’asticella del proprio parco attaccanti. I continui dialoghi fra le due società, portato a termine lo scambio a centrocampo, si sarebbero riversati sul francese.

Per riuscire ad acquistare ‘Le Petit Diable’, la Juventus dovrebbe prima riuscire a fare cassa. Se Paratici dovesse riuscire a vendere bene Higuain, Rabiot e Douglas Costa, potrebbe mettere da parte un tesoretto sufficiente per accontentare il Barcellona. Griezmann potrebbe abbinarsi alla perfezione a Cristiano Ronaldo e Dybala nel 4-3-3 disegnato da Sarri. La Juve della prossima stagione potrebbe parlare ancora di più in catalano.

Bomba dalla Spagna, l’anno prossimo Griezmann potrebbe giocare nella Juventus: i bianconeri starebbero già trattando con il Barcellona!

