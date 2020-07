La Juventus cerca un bomber di razza in vista della prossima stagione. Operazione col Real Madrid: può arrivare l’attaccante serbo Jovic

Sono molteplici i possibili intrecci di calciomercato tra Juventus e Real Madrid, ma stando a quanto rivelato da Don Balon l’attenzione dei bianconeri sarebbe al momento focalizzata su un unico obiettivo dai ‘blancos’. Il portale spagnolo rivela infatti di un certo malcontento di Cristiano Ronaldo per alcuni reparti della squadra torinese e crede che debbano arrivare dei rinforzi. Dal momento che Gonzalo Higuain è destinato a lasciare la ‘vecchia signora’ alla fine dell’attuale stagione, servirà una prima punta: mirino puntato su Luka Jovic.

Jovic, attaccante di peso per la Juventus

Per sostituire il ‘Pipita’ si è infatti raffreddata, nelle ultime ore, la pista che conduce ad Arkadiusz Milik del Napoli. Per un polacco che perde quota ecco però un serbo che scala le classifiche: l’ex Eintracht potrebbe arrivare a Torino soltanto con la formula del prestito. Già il Real Madrid fu infatti incauto, lo scorso anno, nel prelevarlo per una cifra sui 60 milioni dopo la grande annata al club di Francoforte. Il Milan sembrava molto vicino a ‘regalarlo’ a Rangnick in prestito con diritto di riscatto, ma ora i blancos avrebbero fatto marcia indietro: Jovic via solo a titolo definitivo per 50 milioni.

La Juventus pare però si fidi delle capacità mostrate dal bomber ai tempi dell’Eintracht e sarebbe disposta a puntare su di lui per la prossima stagione, in cui potrebbe ritrovarsi senza un attaccante di peso.

