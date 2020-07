Calciomercato Juventus, Rabiot per il bomber | Sorpasso sull’Inter!

Adrien Rabiot potrebbe anche dire addio alla Juventus al termine della stagione. Il centrocampista francese sarebbe utile anche per un’operazione avvincente

Una stagione vissuta tra alti e bassi per il centrocampista francese della Juventus Adrien Rabiot. L’ex PSG non sarebbe diventato un giocatore indispensabile per lo stesso allenatore bianconero Maurizio Sarri, che potrebbe anche chiedere la sua cessione per arrivare ad innesti che sposano a perfezione la sua filosofia di gioco.

Calciomercato Juventus, Rabiot per arrivare a Lacazette

E così lo stesso centrocampista della Juve potrebbe rientrare in un’operazione di mercato avvincente che riguarda l’attaccante francese dell’Arsenal, Alexandre Lacazette. Sulle sue tracce ci sarebbe anche l’Atletico Madrid che potrebbe inserire come contropartita tecnica il centrocampista Thomas Partey che piace molto a Londra.

Infine, come svelato dal quotidiano “L’Equipe” nelle ultime ore anche l’Inter avrebbe provato a sondare il terreno per il centravanti francese, soprattutto se dovesse salutare in estate Lautaro Martinez. Al momento sono i bianconeri ad essere in netto vantaggio grazie anche all’inserimento di Rabiot nella possibile trattativa con i “Gunners”.

Una situazione da monitorare con cura nelle prossime ore con lo stesso Lacazette pronto a cambiare aria per una nuova avventura della sua carriera.

