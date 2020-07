La Juventus potrebbe pensare a Thomas per rinforzare il centrocampo. Bernardeschi e Rabiot sul piatto, ma Simeone punta Bentancur

Arthur non basta alla Juventus. Il club bianconero interverrà con un profondo restyling a centrocampo, dove l’arrivo del brasiliano a settembre sarà il primo tassello nel reparto per Maurizio Sarri. Tonali, Aouar, Paredes oltre alla tentazione Thiago Alcantara restano sotto la lente d’ingrandimento di Paratici, che starebbe comunque setacciando il mercato valutando anche altri profili che possano fare al caso del tecnico di Figline. Tra questi potrebbe esserci Thomas Partey, colonna ormai della mediana dell’Atletico Madrid di Simeone.

Juventus, Thomas nel mirino: il piano di Paratici

Il ghanese è un elemento che piace alla dirigenza della Continassa e in Italia è stato accostato anche alle rivali Inter e Napoli. Simeone non vorrebbe assolutamente privarsi del 27enne giocatore, non in piena sintonia però con la società madrilena sul rinnovo di contratto (in scadenza nel 2023) e soprattutto sull’aumento d’ingaggio visto che percepisce uno stipendio tra i più bassi della rosa. Thomas sta giocando una stagione ad alti livelli e vorrebbe che quanto profuso in campo gli venisse riconosciuto dal punto di vista contrattuale. Intanto, oltre alla Juve, anche l’Arsenal si sarebbe fatta sotto per il classe ’93, che avrebbe una clausola di circa 50 milioni di euro. La ‘Vecchia Signora’ per abbassare la somma cash penserebbe d’inserire nell’operazione Bernardeschi e Rabiot, entrambi valutati sui 30 milioni e il cui futuro sotto la Mole resta in bilico per la prossima stagione.

L’Atletico potrebbe però ‘provocare’ i bianconeri e chiedere il cartellino di Bentancur, seguito da tempi non sospetti dai ‘Colchoneros’ e stimato soprattutto da Simeone. Proposta questa destinata a cadere nel vuoto, vista la volontà della Juventus di non privarsi del giovane uruguaiano. Thomas nei radar di Paratici senza però sacrificare Bentancur, nella ristretta cerchia degli incedibili per la società campione d’Italia.

G.M.