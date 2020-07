Juventus e Inter non smettono di pensare al top player a centrocampo in vista del calciomercato estivo: fissato il prezzo per la cessione

Inter e Juventus potrebbero ritrovarsi, durante il calciomercato estivo, a duellare per gli stessi obiettivi in vista della prossima stagione. In tal senso, arriverebbero novità importanti dalla Spagna per quanto riguarda un vecchio pallino delle due dirigenze: c’è lo sconto sul cartellino del top player.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, scambio folle per Hazard | Risposta shock della Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, scambio clamoroso | Inter e Juventus beffate!

Calciomercato Juventus e Inter, scende il prezzo del top player

Secondo quanto riportato da ‘Todofichajes.com‘, il presidente della Lazio Claudio Lotito avrebbe deciso di abbassare in maniera considerevole le pretese sulla cessione di Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo è da tempo nel mirino di Juventus e Inter che, tuttavia, hanno sempre titubato a causa della richiesta shock di 100 milioni del patron biancoceleste. Adesso Lotito avrebbe deciso di fissare a 70 milioni la richiesta per il cartellino del forte centrocampista che, a 25 anni e con molta probabilità, lascerà la Lazio in estate.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Su di lui, però, è vivo l’interesse di Manchester United e Psg pronte ad accoglierlo in vista del prossimo anno. I ‘Red Devils’ perderanno molto probabilmente Pogba e vedono nel laziale l’erede ideale del francese. In casa Psg, invece, l’obiettivo di Leonardo rimane un colpo di spessore in mediana e Savic farebbe al caso dei transalpini.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, il PSG fa sul serio per un big | Raiola in regia

Situazione dunque in divenire: Juventus e Inter sono avvisate, Psg e Manchester United sono pronte ad andare all’assalto del giocatore della Lazio. Servono 70 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus e Inter, top player lontano | Assalto estero

LEGGI ANCHE >>>Inter, nuovo attacco a Conte | “Dice ovvietà, stagione fallimentare”