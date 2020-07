Calciomercato Inter, il PSG fa sul serio per un big | Raiola in regia

Calciomercato Inter, dalla Francia sono sicuri: “Il PSG fa sul serio per Bastoni”. C’è la regia di Mino Raiola dietro l’operazione

Giovane, di talento e con le stigmate del predestinato: Alessandro Bastoni ha fatto sua la difesa dell’Inter, rivelandosi una delle sorprese più interessanti della formazione allenata da Antonio Conte. Il giovane centrale scuola Atalanta è diventato un punto ferma nella difesa nerazzurra e su di sé ha già attirato l’attenzione dei top club europei. Dalla Francia, soprattutto, dove ‘Le10Sport’ rivela del pressing fortissimo del Paris Saint-Germain su di lui, con Mino Raiola regista di questa possibile operazione.

Inter, il PSG ci prova per Bastoni: Raiola in regia, pronta offerta shock

Stando a quanto riportato dal media transalpino, dunque, Bastoni sarebbe finito in cima alla lista dei desideri di Leonardo. Il dirigente brasiliano sembrerebbe pronto a tornare a caccia in Italia, avendo individuato nel centrale nerazzurro il perfetto elemento per rimpiazzare in organico la partenza di Thiago Silva. A fungere da intermediario nell’eventuale operazione tra PSG e Inter, potrebbe essere Mino Raiola, che gode di ottimi rapporti con ambedue le dirigenze. D’altronde, un assalto dei francesi nei confronti di Bastoni sembrava abbastanza annunciato, con il Paris che sarebbe adesso all’opera per intavolare un’offerta shock ai nerazzurri.

Per l’Inter, dunque, attenzione all’ex Leonardo: il suo Paris Saint-Germain, nonostante le conseguenze del lockdown, è a caccia di un centrale giovane e di livello da aggiungere al proprio organico.

