Calciomercato Inter, futuro Brozovic | Cambiano i piani nerazzurri!

Il futuro del centrocampista croato dell’Inter, Marcelo Brozovic, è sempre molto incerto. Arrivano nuove indiscrezioni provenienti dalla Spagna

Tra permanenza e cessione: il futuro di Marcelo Brozovic è sempre molto incerto. Il centrocampista croato dell’Inter potrebbe anche lasciare il club nerazzurro al termine della stagione. Il giocatore nerazzurro ha una clausola da 60 milioni di euro, ma Barcelona, Newcastle e Tottenham non avrebbero intenzione di spendere questa cifra ritenuta alquanto alta dalle big d’Europa.

Calciomercato Inter, rinnovo in arrivo per Brozovic

Come svelato dal portale spagnolo todofichajes.com Brozovic, che è tornato proprio oggi in campo da titolare contro il Bologna dopo qualche settimane di stop per infortunio, sarebbe pronto a sottoscrivere il prolungamento contrattuale con l’Inter. Negli ultimi mesi il croato è diventato indispensabile nelle rotazioni del reparto centrale di Antonio Conte, che lo vorrebbe avere ancora sotto la sua gestione. Pronto per lui un rinnovo fino al 2024 con l’adeguamento economico in arrivo. Dalla possibile cessione alla pronta permanenza: il croato è pronto a vestire ancora per tanti anni la casacca nerazzurra.

