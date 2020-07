Lecce, Rossettini ricoverato per febbre | Il comunicato

Dopo la sconfitta per 4-2 contro il Sassuolo, il Lecce ha comunicato il ricovero del difensore Luca Rossettini per la persistenza dello stato febbrile

Non è stata una serata positiva per il Lecce, che ha perso l’ennesima partita crollando contro il Sassuolo per 4-2. Al rientro poi ci sono stati problemi per il difensore Luca Rossettini, che è stato portato in ospedale per il persistere della febbre alta. Escluso comunque il coronavirus dopo i test ai quali è stato sottoposto.

Questo il comunicato dei giallorossi: “Rossettini, escludendo la patologia da Covid-19 in base alla negatività dei test molecolari e sierologici ai quali è stato sottoposto, persistendo lo stato febbrile, è stato ricoverato per accertamenti diagnostici. Hanno lavorato in differenziato Lapadula e Meccariello, quest’ultimo a causa di una leggera distorsione al ginocchio destro”.