Il calciomercato di Napoli e Roma potrebbe intrecciarsi nelle prossime settimane: spunta la clamorosa e suggestiva proposta di scambio

Una sfida importante per la corsa ad un posto in Europa. Napoli e Roma saranno faccia a faccia questa sera, al San Paolo, per il posticipo di Serie A. Un match che dal campo potrebbe spostarsi altrove, con un possibile maxi scambio di calciomercato tra partenopei e capitolini: ecco di cosa si tratta.

Calciomercato Roma, idea scambio: la proposta del Napoli

Il mercato estivo può portare non poche sorprese alla Serie A 2020/21. In tal senso, l’asse Roma-Napoli rischia di diventare rovente già nelle prossime settimane. Il club di De Laurentiis ha pronta una proposta per Lorenzo Pellegrini, in scadenza nel giugno 2022 con il club giallorosso.

Per arrivare al centrocampista il Napoli penserebbe ad un maxi scambio con Milik, valutato 35 milioni di euro vista anche la scadenza del polacco tra meno di dodici mesi. Stessa valutazione quella che viene data al centrocampista 24enne, per un affare che accontenterebbe entrambi i club.

Una provocazione quella degli azzurri che, lontanissimi dal rinnovo di Milik, rischiano di perdere il bomber polacco a scadenza contrattuale. Situazione dunque in divenire. Dal campo al calciomercato, il Napoli si fa avanti per Pellegrini: ipotesi scambio con Milik.

