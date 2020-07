Calciomercato Juventus, scambio per il terzino!

Continua il lavoro della Juventus in ottica mercato intavolando numerose trattative per il futuro. Pronto uno scambio davvero entusiasmante!

La Juventus pensa al futuro. Non solo in campo, il club bianconero è concentrato soprattutto sui possibili innesti in vista della prossima stagione. L’obiettivo della dirigenza torinese è quello di imbastire numerose trattative con possibili scambi, simile a quello messo in atto con Arthur e Pjanic con il Barcellona.

Calciomercato Juventus, scambio Rugani-Telles

E così il club bianconero potrebbe pensare al terzino brasiliano del Porto, Alex Telles, che piace tanto alle big d’Europa. Sulle sue tracce ci sarebbe anche un forte interessamento del Chelsea. La sua valutazione si aggira intorno ai 25 milioni di euro e così la Juventus starebbe pensando ad uno scambio interessante. In questa stagione il giocatore sudamericano ha collezionato complessivamente undici gol e nove assist vincenti.

Al Porto potrebbe andare proprio il centrale bianconero, Daniele Rugani, che non ha trovato tanto spazio in questa stagione sotto la gestione Sarri, che l’ha lanciato nel calcio che conta proprio ad Empoli. Lo scambio arriverebbe alla pari con il Porto che rinforzerebbe di tanto il suo pacchetto arretrato con un giocatore tecnico e d’esperienza dopo i tanti anni vissuti in bianconero.

La Juventus continua a lavorare senza sosta con numerose trattative imbastite nell’ultimo periodo. Pronto un nuovo scambio in casa bianconera!

