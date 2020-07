L’Inter dopo il colpo Hakimi potrebbe tentare l’affondo per Gimenez dell’Atletico Madrid. Vecino, Sensi, Esposito e l’ex Godin sul piatto delle trattative

L’Inter ha ufficializzato ieri il colpo Hakimi dal Real Madrid. Contratto quinquennale per il laterale marocchino, con i nerazzurri che verseranno 45 milioni di euro, bonus compresi, nelle casse del club merengue. Un acquisto di spessore per la corsia destra, con Marotta che ha esaudito il desiderio di Conte consegnandogli a partire dalla prossima stagione il 22enne marocchino. L’Inter oltre ad Hakimi potrebbe continuare a guardare con attenzione alla capitale spagnola, stavolta per rinforzare il settore arretrato. Godin è in partenza, con l’uruguaiano destinato a lasciare Milano dopo una sola stagione.

Calciomercato Inter, il piano di Marotta per Gimenez

Marotta e Ausilio potrebbe puntare su un colpo di caratura internazionale, cercando di portare alla corte di Conte José Gimenez. Il pilastro dell’Atletico Madrid piace tanto al mister salentino e alla dirigenza, anche se strapparlo a Simeone non sarà assolutamente facile. Oltre ad un eventuale ritorno di Godin a Madrid, la società di Suning potrebbe giocarsi diverse carte per tentare di convincere i ‘Colchoneros’ a privarsi del giocatore. L’Inter può mettere sul piatto Vecino, valutato intorno ai 20 milioni di euro e in uscita anche lui come Godin dalla Pinetina. Marotta, inoltre, potrebbe pensare di sacrificare Sensi dopo averlo riscattato dal Sassuolo: il nazionale italiano avrebbe un prezzo intorno ai 30 milioni. Nell’affare potrebbe finire pure il baby Esposito, in attesa di rinnovare il contratto con i nerazzurri. La valutazione del 18enne attaccante è di circa 15 milioni di euro.

In tutti e tre i casi l’Inter dovrebbe inserire una corposa parte in conguaglio, considerando che l’Atletico fisserebbe a 45-50 milioni di euro il prezzo di Gimenez. Difficilmente comunque Simeone si priverà del suo alfiere difensivo, anche se non è da escludere un tentativo di Marotta per sondare la reazione dei madrileni.

