Calciomercato Inter, retroscena su Griezmann | Il contatto

Nella trattativa con il Barcellona per Lautaro Martinez è spuntato anche il nome di Griezmann per l’Inter: il retroscena di mercato.

Nonostante al momento si sia un po’ raffreddato l’asse con il Barcellona, la trattativa per Lautaro Martinez non è ancora chiusa. Entrambe le società sono impegnate a concludere la stagione nel migliore dei modi e, al momento, hanno rimandato il discorso ai prossimi mesi. Come rivelato da ‘Calciomercato.it‘, ci sarebbe un importante retroscena di mercato riguardo ad un possibile approdo di Antoine Griezmann in nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ‘bomba’ dalla Spagna | C’è la data della firma!

Calciomercato Inter, retroscena su Griezmann | I dettagli

Secondo quanto rivelato da ‘Calciomercato.it’, all’interno della trattativa fra Inter e Barcellona per Lautaro Martinez, un intermediario avrebbe proposto il profilo di Griezmann. L’attaccante francese starebbe vivendo un momento difficile nella capitale catalana: l’impatto del ‘Petite Diable’ non è stato quello che ci si aspettava. La convivenza con Messi si è rivelata più difficoltosa del previsto ed il Barcellona starebbe pensando di cedere Griezmann. Il campione del mondo non sarebbe contento della volontà dei blaugrana di cederlo e, prima di lasciare la Spagna, vorrebbe avere a disposizione un altro anno. Il suo obiettivo è quello di dimostrare il proprio valore anche a Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, maxi offerta United | Cessione inevitabile

La questione principale, poi, è che Griezmann preferirebbe un approdo in Premier League piuttosto che in Serie A. Anche la Juventus starebbe monitorando la sua situazione e, dopo l’affare Arthur, i rapporti con il Barcellona sono frequenti e ben strutturati. Il francese, però, si sarebbe adirato per essere stato proposto all’Inter: nei suoi pensieri, in caso di addio precoce ai blaugrana, c’è la Premier ed in particolare il City di Guardiola.

Importante retroscena di mercato sull’Inter: all’interno della trattativa per Lautaro sarebbe stato inserito Griezmann, che però non avrebbe apprezzato.

RM

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, che affare in Serie A | L’accordo è vicino!

SuperEnalotto, Lotto, Simbolotto e 10eLotto: jackpot e estrazione 2 luglio 2020

Calciomercato Juventus, Simeone ci riprova | No allo scambio