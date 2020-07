Il calciomercato della Juventus vedrà un grande colpo in attacco: spunta la clamorosa pista per arrivare al top player

Le attenzioni della squadra bianconera sono tutte per il derby della Mole, di scena all’Allianz Stadium domani pomeriggio. Una sfida cruciale per la Juventus di Sarri che vuole provare a chiudere definitivamente il discorso scudetto. Dal campo al calciomercato, l’ultima suggestione porterebbe al super colpo per l’attacco: il Real Madrid può favorire i bianconeri.

Calciomercato Juventus, colpo da sogno: il Real lo scarica

La Juventus, nelle prossime settimane, potrebbe approfittare di una forte ruggine in casa Liverpool. Secondo quanto riportato dal portale ‘Don Balon‘, infatti, il tecnico dei ‘Reds’ Jurgen Klopp avrebbe avuto più di una discussione con Sadio Mane. Il forte esterno senegalese, monitorato da tempo dal Real Madrid di Zidane, potrebbe quindi lasciare Liverpool in estate. Se fino a qualche settimana fa l’ingaggio di Mane da parte dei ‘Blancos’ pareva quasi scontato, adesso la situazione parrebbe essersi stravolta.

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, citato dallo spagnolo ‘Defensa Central‘, il club di Florentino Perez sarebbe deciso a virare su altri profili. I motivi sarebbero essenzialmente due. In primis la forte crisi economica post Coronavirus e che ha colpito un pò tutti, Real Madrid compreso. In seconda battuta, infine, il timore che l’approdo di Mane al Bernabeu possa tarpare le ali a Vinicius, in continua crescita nell’ultima stagione agli ordini di Zidane.

Ecco che le ‘Merengues’ virerebbero su una punta che possa far rifiatare Benzema, lasciando di fatto campo libero a Paratici che potrebbe farsi avanti per il talentuoso senegalese. Mane dunque è destinato a lasciare Liverpool: la pista bianconera può accendersi grazie al Real di Zidane.

