Inter e Juventus, svolta Messi | Ecco quando lascerà il Barcellona!

Il sogno di Juventus ed Inter continua ad essere l’arrivo di Lionel Messi: spunta ora la data del possibile addio dell’argentino alla maglia catalana

Il giocatore che tutte le squadre sognano di avere in rosa un giorno è certamente Lionel Messi. I suoi numeri e le sue giocatore fanno impazzire tutta Europa, tra cui anche Juventus ed Inter, che continuano ad inseguire il sogno argentino, già accostato a loro in chiave mercato. Dalla Spagna arriva la data in cui la ‘pulce’ potrebbe lasciare il Barcellona.

Calciomercato Juventus ed Inter, sogno Messi: via dal Barcellona nel 2021

I tifosi di Juventus ed Inter hanno per un po’ sognato l’arrivo di Lionel Messi nelle loro rose. Infatti nei mesi scorsi l’argentino è stato spesso accostato alle due squadre, in particolare ai nerazzurri, con l’ex presidente Moratti che rivelò che non era impossibile un suo arrivo. Ora la svolta arriverebbe dalla Spagna, dove avrebbero la data dell’addio dell’argentino al Barcellona.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘El Larguero’, la trattativa tra il club catalano ed il calciatore per il rinnovo del contratto, che scadrà nel 2021, sarebbe ancora in una fase di stallo. Inoltre, Messi avrebbe dichiarato negli spogliatoi che non vorrebbe risultare come un problema per la società e sarebbe stanco del fatto che il Barcellona non abbia ancora un progetto vincente. Un insieme di fattori dunque che porterebbero il fenomeno di Rosario a ragionare sull’addio al club in scadenza di contratto. Così Juventus ed Inter sono subito alla finestra ed osservano la situazione, sognando il colpo Messi nel 2021.

