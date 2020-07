Messi sembra destinato a lasciare il Barcellona entro la prossima estate: tra le possibili destinazioni ecco due italiane

Le notizie che arrivano dalla spagna su Leo Messi sono a dir poco clamorose! Il numero dieci argentino avrebbe infatti interrotto le trattative per il rinnovo del contratto con il Barcellona. Stando così le cose, la ‘pulce’ potrebbe lasciare il club blaugrana la prossima estate. Secondo quanto riportato da Fichajes.net, per il fuoriclasse ci sarebbero tre opzioni per il futuro, tra le quali anche la Serie A. In un possibile futuro di Messi lontano dal Camp Nou, dunque, ecco il Manchester City del suo vecchio amico Pep Guardiola. Una seconda alternativa sarebbe il Newell’s Old Boys, sua prima squadra argentina. Infine ecco l’Inter.

Messi, possibilità per l’Inter: nodo ingaggio

I nerazzurri hanno in mente un ampio progetto per il futuro e stanno gettando le basi per una crescita sempre maggiore, tanto in Italia quanto in Europa. Leo Messi, considerato da molti l’erede di Maradona, sarebbe un colpo storico per il club e per l’intero mondo calcistico. Il club lombardo è stato più volte suggestionato dall’idea, senza poter mai avanzare una vera offerta. Adesso le cose potrebbero cambiare, tuttavia occorrerebbe un grande dispendio economico per pagarne l’ingaggio. Ma il portale spagnolo non esclude una seconda pista italiana, che garantirebbe al 10 balugrana di giocare su un grande palcoscenico europeo. Si fa largo così anche l’ipotesi Juventus, dove attualmente gioca il suo più grande rivale, Cristiano Ronaldo.

Anche la MLS sarebbe però una opportunità per Messi nel dopo-Barcellona, dove club ricchi non avrebbero problemi a finanziare le spese per un colpo del genere. L’ipotesi di un addio della ‘pulce’ al club catalano si fa dunque strada e il rinnovo sembra ora piuttosto lontano. Messi potrebbe finire la sua carriera altrove.

