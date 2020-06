Cristiano Ronaldo non è felice alla Juventus, il malumore viene evidenziato dai media spagnoli: segna e vince ma non basta più

Il mal di pancia di Cristiano Ronaldo non passa inosservato. Il portoghese continua a vincere ed a segnare sempre, ma non sembrerebbe essere più felice alla Juventus. Il malumore del fenomeno portoghese viene evidenziato in Spagna nella partita di ieri sera contro il Lecce. CR7 non è felice in bianconero.

Calciomercato Juventus, i media spagnoli: malumore Ronaldo nonostante i gol

La Juventus vince ancora e lo fa con un sonoro 4-0 nei confronti del Lecce. La vittoria di ieri sera con le reti di Dybala, Ronaldo,Higuain e de Ligt, permette ai bianconeri di allungare sulla Lazio e portarsi a più sette, in attesa che giochino i biancocelesti. Però, nonostante la vittoria con gol di ieri, Cristiano Ronaldo continuerebbe a non essere felice. A sottolinearlo è il famoso quotidiano spagnolo ‘As’, che nella sua versione online pubblica due video per evidenziare i malumori del portoghese.

Nel primo si vede e si sente la protesta del portoghese sfuggita ieri sera e rivolta all’arbitro Piccinini per un fallo in area e chiedere il rigore urlando ”È fallo caz…”. Mentre nel secondo CR7 da solo in area sbaglia un gol facile di testa, con il telecronista che commenta: “Non gioca bene e sbaglia le occasioni che ha”. Il sito spagnolo inoltre sottolinea come le sue espressioni durante ed a fine partita sottolineino la sofferenza del portoghese. A buttare giù il portoghese sarebbe l’assenza di gol da azione, visto che gli ultimi sono arrivati solo da calci di rigore. Un malumore che comunque preoccupa la Juventus ed i suoi tifosi.

